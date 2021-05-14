На Дону родным умерших от COVID-19 врачей выплатили 74 миллиона рублей

В Ростовской области родным врачей, заболевших коронавирусом во время работы и скончавшихся от болезни, выплатили страховку. Об этом сообщила управляющая отделением Ростовского регионального отделения Фонда соцстрахования РФ Татьяна Рагель 18 мая в ходе заседания оперштаба по борьбе с COVID-19.По результатам расследования выявили 27 медиков, которые заразились коронавирусом на работе и скончались от его последствий. Их родственники - 41 человек - получили порядка 74 миллионов рублей.По словам Татьяны Рагель, если врач подхватил опасный вирус не при исполнении своих обязанностей и скончался от болезни, страховка не выплачивается. Так, родственники 47 медиков не смогут получить выплаты. Сейчас на рассмотрении находятся 13 случаев летальных исходов от COVID-19 среди медиков.