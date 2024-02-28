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В Ростове ищут пропавшего 46-летнего Алексея Размерова

В Ростове ищут пропавшего 46-летнего Алексея Размерова
В Ростове ищут пропавшего 46-летнего мужчину. О том, где находится Алексей Размеров, неизвестно около месяца.

Ростовчанин ушел из дома 29 января, но так и не вернулся. Со дня пропажи мужчина не выходит на связь с близкими. Взволнованные родственники обратились к добровольцам за помощью.

Рост пропавшего составляет 180 сантиметров, он плотного телосложения. У Алексея темно-русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю куртку и такого же цвета джинсы. Обут он был в темно-коричневые сапоги.

Если вы знаете, где может находиться мужчина, то позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт.
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