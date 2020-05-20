На Дону будут судить мать двухлетнего мальчика, погибшего в пожаре

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Неклиновского района. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности собственному ребёнку.По данным следствия, 27 февраля в частном доме в селе Мержаново случился пожар. После тушения в одной из комнат было обнаружено тело двухлетнего мальчика. Как установила экспертиза, малыш скончался от острого отравления окисью углерода.В отношении женщины было возбуждено уголовное дело за оставление сына в опасности. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.