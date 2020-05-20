На Дону будут судить мать двухлетнего мальчика, погибшего в пожаре
В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Неклиновского района. Женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности собственному ребёнку.
По данным следствия, 27 февраля в частном доме в селе Мержаново случился пожар. После тушения в одной из комнат было обнаружено тело двухлетнего мальчика. Как установила экспертиза, малыш скончался от острого отравления окисью углерода.
- Следствием установлено, что на момент возгорания ребёнок находился в доме один, без присмотра взрослых, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева. - Мать мальчика на несколько часов оставила его одного, закрыв входную дверь на навесной замок.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело за оставление сына в опасности. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.