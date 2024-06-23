Многодетный отец из города Шахты пропал на СВО

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Отец троих детей из города Шахты Ростовской области пропал на СВО. О местонахождении Олега Безуглова ничего не известно почти три месяца.В начале весны 35-летний мужчина подписал контракт и отправился на спецоперацию. Олега закрепили за воинской частью 91704, которая базируется в городе Клинцы Брянской области.Последний раз боец созванивался с родными 30 марта. После того как он отправился на боевое задание, связь с ним оборвалась. На СВО шахтинец служит водителем бронетранспортера.Если вы знаете, где находится боец, сообщите в ближайший военкомат или полицию. Сотрудники передадут сведения родным Олега Безуглова.