Лицевые маски в Ростовской области можно купить в супермаркетах
Фото: Алексей Бойко
В Ростовской области увеличилось количество точек, где можно приобрести лицевые маски. Средства защиты продаются в розничных магазинах, супермаркетах, аптеках, на рынках, в интернет-магазинах, а также непосредственно на предприятиях, где их шьют. Как сообщили в департаменте потребительского рынка, там же можно приобрести и дезинфицирующие средства. В общей сложности необходимыми при пандемии товарами торгуют 1,5 тысячи точек розничной сети и 1,3 тысячи предприятий крупных торговых сетей. Чтобы закупить маски на фабриках, где их шьют, необходимо заранее оформить заказ.
Напомним, губернатор Ростовской области обязал дончан носить лицевые маски и респираторы в общественных местах: в магазинах, аптеках, на вокзалах и остановках, а также в транспорте, включая такси.