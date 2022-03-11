Коэффициент распространения коронавируса на Дону снизился до 0,57

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В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса продолжает снижаться. По данным на 15 марта, он упал до 0,57.Число инфицированных при этом перестало уменьшаться. За сутки COVID-19 подхватили 1 113 человек. Большинство из них - люди от 46 до 65 лет, проживающие в донской столице. Всего с начала пандемии пациентами с коронавирусом стали 348 628 человек. Вместе с общим количеством зараженных подскочил и показатель заболеваемости. Теперь он равен 8 296 на 100 тысяч населения.Растет и число случаев летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. За последние сутки скончались 23 мужчины. Самому молодому из них было 49 лет, а самому пожилому - 85. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 10 555 человек, сообщили в правительстве региона.