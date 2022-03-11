Коэффициент распространения коронавирус в Ростовской области упал до 0,62

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В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса продолжает снижаться. По данным на 14 марта, он равен 0,62. Это значит, что ежедневно каждые два инфицированных могут заразить одного здорового.При этом прирост новых пациентов с коронавирусом снова увеличился. За последние сутки диагноз подтвердился у 1 230 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 347 515. Вместе с общим числом зараженных подскочил и показатель заболевших. Теперь он равен 8 268 на 100 тысяч населения.Растет и число случаев летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, 10 532 из них скончались от тяжелых последствий. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.