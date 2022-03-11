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Коэффициент распространения коронавирус в Ростовской области упал до 0,62

Коэффициент распространения коронавирус в Ростовской области упал до 0,62
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса продолжает снижаться. По данным на 14 марта, он равен 0,62. Это значит, что ежедневно каждые два инфицированных могут заразить одного здорового.

При этом прирост новых пациентов с коронавирусом снова увеличился. За последние сутки диагноз подтвердился у 1 230 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 347 515. Вместе с общим числом зараженных подскочил и показатель заболевших. Теперь он равен 8 268 на 100 тысяч населения.

Растет и число случаев летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, 10 532 из них скончались от тяжелых последствий. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
Фото: ЯндексКартинки.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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