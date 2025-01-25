Юрий Слюсарь: Донская экспозиция выставки «Россия» посвящена уникальной ростовской земле
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь дал старт работе донской экспозиции Национального центра «Россия». Выставочный стенд установили на площадке музейного комплекса «Россия — моя история».
Мероприятие прошло 25 января, где побывал врио губернатора. Выставка, является партнерским проектом Национального центра «Россия». Она представляет собой расширенную версию стенда Донского региона, который был установлен на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Новая экспозиция в музейном комплексе «Россия — моя история» стала новым пространством, объединяющим культуру, инновации, творчество и мотивацию.
Врио губернатора выразил благодарность всем, кто принял участие в организации масштабного мероприятия на Дону.
Площадь донской экспозиции составляет более 2000 квадратных метров. На 11 площадках исторического парка «Россия — моя история» представлены достижения региона: промышленность, цифровые технологии, агропромышленный комплекс, строительство и другие. В отдельном зале представлен интерактивный макет уменьшенной копии региона. Также для посетителей доступны мастер-классы, деловые и образовательные программы.
В будущем запланированы мероприятия, посвященные выдающимся жителям региона, фестивали и другие.