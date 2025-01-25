Юрий Слюсарь: Донская экспозиция выставки «Россия» посвящена уникальной ростовской земле

-Наш край уникален и обладает огромным промышленным, сельскохозяйственным, строительным и культурным потенциалом. Мы должны это показать всем, показать себе и гостям нашей области. Именно об этом и рассказывает сегодняшняя экспозиция. Она создана таким образом, чтобы каждый район мог продемонстрировать всё, чем он гордится и чем знаменит. Я хотел бы пригласить всех на эту выставку, особенно молодых людей и детей. Очень важно, чтобы подрастающее поколение понимало, где мы живём, насколько богат наш край традициями и культурой, и передавало это знание, — обратился Юрий Слюсарь к собравшимся.

-Это действительно большое дело. Спасибо всем организаторам выставки «Россия» и экспозиции здесь, на донской земле, — сказал глава региона.

Фото: Правительство Ростовской области

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь дал старт работе донской экспозиции Национального центра «Россия». Выставочный стенд установили на площадке музейного комплекса «Россия — моя история».Мероприятие прошло 25 января, где побывал врио губернатора. Выставка, является партнерским проектом Национального центра «Россия». Она представляет собой расширенную версию стенда Донского региона, который был установлен на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Новая экспозиция в музейном комплексе «Россия — моя история» стала новым пространством, объединяющим культуру, инновации, творчество и мотивацию.Врио губернатора выразил благодарность всем, кто принял участие в организации масштабного мероприятия на Дону.Площадь донской экспозиции составляет более 2000 квадратных метров. На 11 площадках исторического парка «Россия — моя история» представлены достижения региона: промышленность, цифровые технологии, агропромышленный комплекс, строительство и другие. В отдельном зале представлен интерактивный макет уменьшенной копии региона. Также для посетителей доступны мастер-классы, деловые и образовательные программы.В будущем запланированы мероприятия, посвященные выдающимся жителям региона, фестивали и другие.