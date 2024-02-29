Донские казаки побывали на выставке «Россия» на ВДНХ

Фото: правительство Ростовской области.

Делегация Всевеликого войска Донского во главе с заместителем губернатора Ростовской области, атаманом Сергеем Бодряковым посетила выставку «Россия» на ВДНХ.Напомним, что Ростовская область продемонстрировала на форуме «Россия» успешные донские проекты, трудовые достижения, историю, а также завтрашний день региона. Большой интерес посетителей вызвали игровые экспонаты, такие как виртуальная «Битва комбайнов», а также интерактивный Красный Конь. На стенде проектором комплексного развития донской столицы «Новый Ростов» представлено будущее региона.В День Ростовской области, 19 февраля, донские кадеты показали гостям форума плац-парад барабанщиков, искусство владения оружием продемонстрировали карабинеры. А чтецы и певцы в свою очередь исполнили композицию с прославлением Донского края.Пару дней назад, 27 февраля, больше 100 казаков Всевеликого войска Донского посмотрели стенд Ростовской области.В следующий раз планируется участие в работе II Большого круга Всероссийского казачьего общества. В ходе мероприятия обсудят вопросы деятельности казачьих обществ, участие казаков в укреплении безопасности и защите государственных интересов, усиления патриотической составляющей в воспитании и обучении молодежи.Как подчеркнул Сергей Бодряков, участие в спецоперации стерло границы и соперничество между казаками и казачьими обществами. Для всех казаков важной задачей является служение Отечеству.