Известный российский скульптор создал для ростовского храма памятник Серафиму Саровскому



Фото: rostovnadonu.bezformata.com



В Ростове появится памятник Серафиму Саровоскому. Автором монумента стал известный российский скульптор Сергей Исаков, уроженец Батайска.



Работа над памятником началась около двух лет назад. Его открытие запланировано на 1 августа. Эта дата — день обретения мощей Серафима Саровского.



Скульптура выполнена из бронзы и имеет высоту около 2,5 метров. Пока её внешний вид остаётся загадкой. Донской художник и казак Максим Ильинов отметил, что памятник будет находиться на небольшом постаменте. Бронзовая копия святого расположится возле Храма Преподобного Серафима Саровского на улице Портовой. Он спрячется среди деревьев и вместе с ним на постаменте будут находиться несколько животных.



Накануне, 17 июля, казаки закончили подготовку ямы для фундамента памятника. Им ещё предстоит облагородить территорию храма — установить скамейки, положить плитку.



Ильинов добавил, что для Ростовской области большая честь — поставить на своей земле работу Сергея Исакова. Созданные им памятники встречаются во многих городах России. В Ростове — это памятник ликвидаторам чернобыльской аварии. Он признан лучшей скульптурной композицией России.



Торжественное открытие состоится 1 августа в Храме Преподобного Серафима Саровского. В 8 часов начнётся богослужение, после — церемония открытия. Затем всех гостей ждёт трапеза.