Из Татарстана вернулся живым житель Ростовской области, пропавший без вести
Пропавший без вести житель Ростовской области нашелся живым. О местонахождении 39-летнего Дмитрия Лячина не было ничего известно около двух недель.
Мужчина проживает в поселке Виноградном Белокалитвинского района. Некоторое время он был в командировке от строительной фирмы, работал в городе Набережные Челны. Днем 30 июня Дмитрий позвонил близким и сообщил, что собирается домой. Он планировал добраться на попутке в Казань, а оттуда сесть на поезд до Белой Калитвы.
С тех пор телефон мужчины был выключен. Родственники забили тревогу. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Ориентировки на пропавшего разлетелись по соцсетям Татарстана и Ростовской области.
Как сообщил DonDay.ru, 14 июля Дмитрий вернулся домой. Как выяснилось, командировка должна была закончиться только через две недели. Вот только родных об этом он предупредить не смог: телефон был сломан.