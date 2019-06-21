Фестиваль «Струны души» прошел в Ростовской области



Ежегодный межрегиональный фестиваль бардовской песни «Струны души» в 21-й раз прошел в Волгодонском районе Ростовской области. «Струны души» стартовал 20 июня и продлился три дня. Мероприятие проходило в станице Романовской Волгодонского района. Особенностью XXI фестиваля стал конкурс для талантливых детей «Юные дарования».



В этом году в конкурсных отборах приняли участие более 400 авторов-исполнителей. Из них больше сотни попали на главный концерт фестиваля.



Кульминацией «Струн души» стало музыкальное пиротехническое шоу над Доном «Виват, фестиваль!». Конкурсное жюри определило победителей в 15 номинациях. Самому талантливому участнику достался Гран-при.



– Для нас очень важна неповторимая атмосфера уникальных и живописных мест Волгодонского района, который в очередной раз стал столицей бардовской песни. «Струны души» – это не просто один из крупнейших фестивалей страны, это настоящий праздник для тех, кто не мыслит себя без душевной авторской песни, тепла костра и вечернего чая с дымком в компании единомышленников, – прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.



Также первый замглавы региона отметил, что с каждый годом популярность фестиваля, проходящего в Ростовской области, растет и за ее пределами. Слагаемые успеха фестиваля – это красота и щедрость донской земли, дружеское общение, радостная, творческая атмосфера и искренний интерес друг к другу. «Струны души» сближают людей разных профессий, национальностей, вероисповеданий, политических убеждений, возрастов и поколений.