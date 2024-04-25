В Ростове прошел международный форум «Бизнес-2024: налоги, право, ответственность»
В Ростове-на-Дону 24 апреля прошел международный форум «Бизнес-2024: налоги, право, ответственность». В мероприятии приняли участие более двух тысяч человек, включая руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Ростовской области и руководителя управления Федеральной налоговой службы России по Херсонской области, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области, представителей донского парламента, юристов и юридические компании, управленцев и бизнесменов из разных уголков страны. Кроме того, для всех желающих была доступна онлайн-трансляция. Организатором форума выступила компания с 10-летним стажем «Консалтинг ЮК».
Предприниматели узнали нюансы налогового администрирования и встретились с государственными органами, что способствует развитию предпринимательской деятельности. А в перерывах участники общались с интерактивным помощником компании «Консалтинг ЮК». Робот ни на минуту не оставлял без внимания гостей форума, поддерживая разговор на любую тему и каждого одаривая комплиментами.
По словам члена палаты налоговых консультантов и основателя компании «Консалтинг ЮК» Юлии Кручановой, форум позволяет выстроить диалог бизнеса и власти, бизнеса и фискально-надзорных органов.
— Форум проводится в третий раз и собирает обширную аудиторию не только в России, но и в других странах, — отметила Юлия Кручанова. — Наша главная миссия — дать предпринимателям ответы на интересующие их вопросы, помочь бизнесу региона распознавать налоговые риски для компаний до того, как они появились.
Руководитель УФНС по Ростовской области Андрей Мосиенко добавил, что форум позволяет фискальным органам открыто общаться с налогоплательщиками, представителями бизнеса.
— Благодаря такой системе взаимоотношений мы видим положительную динамику с точки зрения поступления платежей во все уровни бюджета. В 2023 году в консолидированный бюджет РФ поступило более 383 миллионов рублей. Такого результата у нас еще не было, — подчеркнул глава регионального УФНС.
По словам руководителя УФНС по Херсонской области Алексея Груненко, представители налоговых органов новых субъектов позаимствуют опыт работы донских коллег с предпринимательским сообществом.
— Форум позволяет нашим предпринимателям из новых территорий вести бизнес чисто и правильно с самого начала, — объяснил Алексей Груненко.
Председатель комитета Заксобрания Ростовской области по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Ирина Жукова отметила государственную важность форума. По словам депутата, бизнес-событие позволяет обсудить вопросы скорейшей интеграции предпринимателей из новых субъектов – Запорожской, Херсонской областей, ЛДНР — в российское бизнес-сообщество и налоговое право.
— Нам как депутатам сегодня нужны законодательные инициативы, мы хотим их получать из первых рук — от бизнес-сообщества. Поэтому если вы чувствуете, что региональное законодательство нуждается в корректировке, то мы готовы это обсуждать и идти навстречу предпринимателям, — добавила Ирина Жукова.
Руководитель компании «Консалтинг ЮК» отметила, что налоговая политика — это фундамент любого бизнеса. Поэтому интерес предпринимателей к мероприятию абсолютно понятен, и с каждым годом он будет стремительно расти.