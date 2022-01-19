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За крышевание знакомых водителей-лихачей будут судить начальника ГИБДД Миллерово

За крышевание знакомых водителей-лихачей будут судить начальника ГИБДД Миллерово

Руководителя ГИБДД Миллерово Александра Чмыхалова и двоих инспекторов ДПС будут судить за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в СУ СКР России по Ростовской области.

По версии следствия, с декабря 2020-го по февраль 2021 года Чмыхалов отдавал приказы подчиненным отпускать без составления протоколов всех его знакомых водителей-лихачей. Инспекторы слушались руководителя из-за страха остаться без работы. За два года ответственности удалось избежать четверым нарушителям, двое из которых были пьяными за рулем.

Напомним, что в сентябре 2021 года в доме Чмыхалова во время обысков нашли автомат Калашникова, а также несколько внушительных коллекций. Речь идет о ножах, старинных монетах, дорогих часах и украшениях. Еще одной интересной находкой стал золотой крест на массивной цепи и шарж, где он в фуражке и в этой самой цепи показывает новенький джип.

Фото: ГУ МВД РФ по Ростовской области и Telegram-канал «Выстрел в голову»
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