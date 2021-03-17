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Восстановлено движение по трассе М-4 «Дон», где произошла авария с большегрузом

Восстановлено движение по трассе М-4 «Дон», где произошла авария с большегрузом
В Ростовской области восстановили движение на трассе М-4 «Дон», где произошла авария с большегрузом. Происшествие случилось днем 18 марта на трассе под Платовым.

Из-за ДТП с участием большегруза на федеральной автодороге образовалась огромная пробка. Дело в том, что опрокинувшийся большегруз распластался посреди дороги, мешая движению других авто.

В связи с ДТП движение было разрешено только по одной полосе, что спровоцировало большую пробку. Движение удалось восстановить только к 20 часам.

По предварительной версии водитель фуры скончался за рулем.

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