Восстановлено движение по трассе М-4 «Дон», где произошла авария с большегрузом

В Ростовской области восстановили движение на трассе М-4 «Дон», где произошла авария с большегрузом. Происшествие случилось днем 18 марта на трассе под Платовым.Из-за ДТП с участием большегруза на федеральной автодороге образовалась огромная пробка. Дело в том, что опрокинувшийся большегруз распластался посреди дороги, мешая движению других авто.В связи с ДТП движение было разрешено только по одной полосе, что спровоцировало большую пробку. Движение удалось восстановить только к 20 часам.По предварительной версии водитель фуры скончался за рулем.