К поискам пропавшего в Таганроге мальчика подключились волонтеры

В Таганроге к поискам пропавшего 13-летнего мальчика подключились волонтеры. Мариус Негру ушел из дома 23 мая, и с тех пор о нем ничего не известно.Самостоятельные поиски подростка родителями не привели к результатам, поэтому близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы прочесывают близлежащие районы и расклеивают ориентировки по городу.На вид Мариусу - 12-13 лет, у него худощавое телосложение, голубые глаза и темные волосы. В день исчезновения мальчик был одет в синие джинсы, черную куртку с белой полосой на груди и красными плечами и рукавами, на ногах – черные кеды с белой подошвой.Известно, что Мариус уже пропадал. По словам мамы мальчика, сын страдает синдромом бродяжничества. Люди с таким заболеванием могут без причины уходить из дома, а потом сами возвращаться.Если вам знакомо лицо на фото, и вы можете знать, где находится подросток, просьба позвонить по номерам: 8 (863) 46-32-302 или 02.