Водитель ГАЗели погиб в ДТП в Ростовской области

Фото: ГИБДД

В Ростовской области водитель ГАЗели погиб в аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 12 марта поселке Красногорнятском Октябрьского района.По информации УГИБДД по Ростовской области, 44-летний водитель грузовика не справился с управлением на улице Центральной. Он съехал с дороги и врезался в дерево. В результате случившегося автомобилист погиб на месте. Его 16-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.