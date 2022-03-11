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Водитель ГАЗели погиб в ДТП в Ростовской области

Водитель ГАЗели погиб в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области водитель ГАЗели погиб в аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 12 марта поселке Красногорнятском Октябрьского района.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 44-летний водитель грузовика не справился с управлением на улице Центральной. Он съехал с дороги и врезался в дерево. В результате случившегося автомобилист погиб на месте. Его 16-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
Фото: ГИБДД
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