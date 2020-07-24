Вдоль реки Мертвый Донец в Ростове загорелась сухая растительность
В донской столице горела сухая растительность. Пламя вспыхнуло вечером 27 июля на берегу реки Мертвый Донец в Советском районе.
Возгоранию присвоен ранг № 1-БИС. На место ЧП отправились специалисты двух отделений: пожарный расчет и дежурная смена ПСГ.
- Огонь распространился на площади 200 квадратных метров, - прокомментировали в пресс-службе Управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону. – Тушили пламя в течение часа.
Напомним, в донском регионе сохраняется штормовое предупреждение. С 28 по 30 июля в районах области объявлен 4-й и 5-й классы пожароопасности.
По берегам водоемов нельзя выжигать сухую растительность и камыш, также запрещается разводить костры на природе.