Появилось видео нападения в Таганроге на мужчину, переносившего 9 млн рублей



Появилась запись нападения неизвестных на мужчину с 9 миллионами рублей в Таганроге. Потерпевший нёс в сумке огромную сумму, когда на него набросились.



Известно, что пострадавший работает в сфере торговли мясом. Происшествие случилось 9 июля на улице Большой Бульварной. В тот день мужчина должен был отправить 9 миллионов в Москву. Средства лежали в его сумке. На улице к нему подбежали трое неизвестных и стали пытаться отобрать её. Мужчина не отпускал свою поклажу, на помощь ему бросилась проходившая мимо женщина, затем подбежали ещё несколько очевидцев. Им не удалось разнять драку, в ходе которой один из злоумышленников ранил потерпевшего ножом и брызнул ему в лицо из перцового баллончика. Они отобрали сумку и убежали.



В прокуратуре Таганрога подтвердили факт происшествия и добавили, что сейчас ведутся розыскные мероприятия. Мужчина был доставлен в больницу с ножевым ранением. Сейчас он продолжает находиться в медучреждении.

