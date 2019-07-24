Трое вооружённых рецидивистов отобрали у прохожего сумку с миллионом рублей в Ростове



В Ростове вооружённые грабители отобрали у прохожего сумку с большой суммой денег. Как 27 июля рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, происшествие случилось в Ворошиловском районе города.



Компания из трёх человек подошла к мужчине и стала угрожать пистолетом. Злоумышленники отобрали у него сумку и сбежали. Оказалось, что внутри лежал один миллион рублей.



Когда потерпевший обратился в полицию, нападавших удалось найти. Ими оказались два 26-летних и один 27-летний мужчины. Ранее они уже отбывали срок за мошенничество, кражи и грабежи.



В донском главке добавили, что в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Им грозит тюремное заключение на срок от 5 до 18 лет.