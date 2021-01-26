Житель Ростовской области до смерти избил сожительницу

В Волгодонске мужчина до смерти избил сожительницу. Трагедия случилась вечером 26 января на улице Театральной хутора Рябичев.Как сообщил DonDay.ru, пара часто выпивала. В тот злополучный день они в очередной раз употребляли горячительные напитки. В какой-то момент градус ударил в голову, и сожители начали ссориться. Мужчина в гневе бросился на возлюбленную с кулаками и избивал до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. Пострадавшая скончалась от черепно-мозговой травмы.В тот же день правоохранители задержали мужчину.- Решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.