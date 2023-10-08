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В Ростовской области в ДТП с «перевертышем» погиб 44-летний мужчина

В Ростовской области в ДТП с «перевертышем» погиб 44-летний мужчина
В Ростовской области в ДТП разбился 44-летний мужчина. Страшная авария произошла в Каменском районе 8 октября около 12:00.

По предварительной информации УГИБДД по региону, 44-летний водитель «Форда Фокуса» двигался по трассе М-4 «Дон». В какой-то момент он потерял управление, и транспортное средство на всей скорости вылетело в кювет, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Еще двое пассажиров (15 и 46 лет) пострадали и с травмами были доставлены в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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