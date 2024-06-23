В Ростовской области в ДТП с «перевертышем» погиб 14-летний пассажир легковушки

Фото: ГИБДД

В Ростовской области в жутком ДТП на территории Чертковского района погиб 14-летний пассажир легковушки. Происшествие случилось 22 июня около 23:30.По предварительным данным, 20-летняя девушка – водитель «ВАЗ-2112» ехала по автодороге Алексеево-Лозовское – Сетраки. Вместе с ней в салоне находились еще три человека. В какой-то момент автомобилистка потеряла управление. Транспорт съехал в кювет, где несколько раз перевернулся и врезался в дерево.- В результате аварии погиб подросток, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. – Еще два пассажира в возрасте 14 и примерно 18 лет (личность устанавливается) пострадали. Их отвезли в больницу.Насколько серьезные травмы они получили, выясняют врачи.