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В Ростовской области в ДТП с «перевертышем» погиб 14-летний пассажир легковушки

В Ростовской области в ДТП с «перевертышем» погиб 14-летний пассажир легковушки
В Ростовской области в жутком ДТП на территории Чертковского района погиб 14-летний пассажир легковушки. Происшествие случилось 22 июня около 23:30.

По предварительным данным, 20-летняя девушка – водитель «ВАЗ-2112» ехала по автодороге Алексеево-Лозовское – Сетраки. Вместе с ней в салоне находились еще три человека. В какой-то момент автомобилистка потеряла управление. Транспорт съехал в кювет, где несколько раз перевернулся и врезался в дерево.

- В результате аварии погиб подросток, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. – Еще два пассажира в возрасте 14 и примерно 18 лет (личность устанавливается) пострадали. Их отвезли в больницу.

Насколько серьезные травмы они получили, выясняют врачи.
Фото: ГИБДД
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