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В Ростовской области упавшая кабина грузовика раздавила 60-летнего дальнобойщика

В Ростовской области упавшая кабина грузовика раздавила 60-летнего дальнобойщика
В Ростовской области произошло ДТП, которое унесло жизнь водителя грузовика «МАН». Авария случилась днем 10 декабря под Сальском.

Около 13:00 дальнобойщик ремонтировал фуру в придорожной зоне отдыха. В этот момент в нее врезался 53-летний мужчина за рулем тягача «Ситрак». От удара кабина «МАН» упала и придавила 60-летнего водителя, который находился под ней. Пострадавшего доставили в больницу. Однако врачи оказались бессильны. От полученных травм пациент скончался.

- Водитель «Ситрак» скрылся с места ДТП. Полицейские его нашли и задержали, - сообщили в регионом управлении ГИБДД.


Фото: Ростов.Ру
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