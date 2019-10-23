Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области пограничник утонул во время дежурства

В Ростовской области пограничник утонул во время дежурства
Сотрудник пограничной службы утонул во время дежурства в Ростовской области. Инцидент произошёл днём 24 октября на судоверфи в Азовском районе.

Как рассказал Rostov.ru собственный источник, военный корабль погранслужбы стоял на ремонте. На его борту находились несколько человек, которые охраняли судно. Около 13 часов 24 октября у них окончилась вахта. Вернувшись на берег, экипаж заметил, что с ними нет одного из членов команды. Они стали его искать, но на корабле и нигде поблизости его не оказалось. Тогда пограничники обратились за помощью к спасателям.

На место прибыли сотрудники Азовского - Центрального поисково- спасательного подразделения. Водолазы прочесали акваторию Дона и достали со дна реки тело мужчины. Утонувшим оказался 30-летний Сергей К. Труп передали в морг для проведения экспертизы.
Как Сергей оказался в воде — загадка. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.