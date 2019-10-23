В Ростовской области пограничник утонул во время дежурства



Сотрудник пограничной службы утонул во время дежурства в Ростовской области. Инцидент произошёл днём 24 октября на судоверфи в Азовском районе.



Как рассказал Rostov.ru собственный источник, военный корабль погранслужбы стоял на ремонте. На его борту находились несколько человек, которые охраняли судно. Около 13 часов 24 октября у них окончилась вахта. Вернувшись на берег, экипаж заметил, что с ними нет одного из членов команды. Они стали его искать, но на корабле и нигде поблизости его не оказалось. Тогда пограничники обратились за помощью к спасателям.



На место прибыли сотрудники Азовского - Центрального поисково- спасательного подразделения. Водолазы прочесали акваторию Дона и достали со дна реки тело мужчины. Утонувшим оказался 30-летний Сергей К. Труп передали в морг для проведения экспертизы.

Как Сергей оказался в воде — загадка. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.