В Ростовской области осудили мужчину, избившего бывшую жену сапогом



В Ростовской области мужчина, избивший экс-супругу и угрожавший ей убийством, получил условный срок. Ему назначили наказание сроком один год и восемь месяцев, сообщается в картотеке Миллеровского районного суда.



Потерпевшая рассказала, что её бывший муж работал в Москве. Когда они были женаты, он часто избивал и унижал ее, также неоднократно оскорблял детей.



Он 22 января 2019 года приехал из Москвы к ней домой в Миллерово. Зайдя в дом, они вместе со его братом стали распивать спиртное. Женщина несколько раз просила их уйти, на что в ответ получала только матерную ругань.



Вечером мужчина отправился в гости к матери, экс-жена просила его больше не приходить. Однако он всё-таки вернулся. Когда женщина не открыла дверь, он выломал её ломом. Забежав в дом, он схватил её за волосы, стал бить по голове и телу. При этом злоумышленник кричал, что убьет ее. Затем он выключил во всем доме свет, вышел на улицу и стал угрожать тем, что сожжёт строение вместе с женщиной и детьми.



Когда мужчина снова забежал в дом, потерпевшая стала защищаться кочергой, но он скрутил ей руки, повалил на диван и опять стал избивать. Вскоре он заметил стоявший на полу женский сапог, взял его и стал наносить ей удары каблуком по голове. Женщина получила травмы головы и пальцев, так как закрывалась от нападавшего руками.



За всем этим действом наблюдали их общие дети, которые боялись за жизнь мамы и просили отца отпустить её, пытались оттащить мужчину. Затем дочка позвонила бабушке и всё рассказала. Женщина прибежала и вызвала скорую помощь.



В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Суд признал его вину и назначил ему условное наказание с испытательным сроком на один год и восемь месяцев. К тому же подсудимый должен выплатить 20 тысяч рублей в качестве морального ущерба.