В Ростовской области неизвестный зарезал семейную пару

В Ростовской области неизвестный ворвался в частный дом и убил семейную пару. Происшествие случилось 1 апреля в Сальске на улице Крымской.Алла и Максим Д. были у своих знакомых в гостях, когда в дом внезапно ворвался неизвестный. Он был вооружен ножом. Злоумышленник сразу направился к Алле и ее супругу, после чего нанес им несколько ранений. Травмы оказались для них несовместимыми с жизнью.Расправившись с супругами, негодяй напал на хозяина дома. К счастью, убить еще одного человека подонок не успел - ему помешали. Раненый мужчина был доставлен в больницу.Что стало причиной зверской расправы над супругами, неизвестно. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии.