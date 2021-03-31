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В Ростовской области неизвестный зарезал семейную пару

В Ростовской области неизвестный зарезал семейную пару
В Ростовской области неизвестный ворвался в частный дом и убил семейную пару. Происшествие случилось 1 апреля в Сальске на улице Крымской.

Алла и Максим Д. были у своих знакомых в гостях, когда в дом внезапно ворвался неизвестный. Он был вооружен ножом. Злоумышленник сразу направился к Алле и ее супругу, после чего нанес им несколько ранений. Травмы оказались для них несовместимыми с жизнью.

Расправившись с супругами, негодяй напал на хозяина дома. К счастью, убить еще одного человека подонок не успел - ему помешали. Раненый мужчина был доставлен в больницу.

Что стало причиной зверской расправы над супругами, неизвестно. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии.

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