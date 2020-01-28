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В Ростовской области иномарка «лоб в лоб» столкнулась с двумя «ГАЗелями»

В Ростовской области иномарка «лоб в лоб» столкнулась с двумя «ГАЗелями»
На трассе Новочеркасск – Багаевская произошло ДТП с участием иномарки, пассажирской и грузовой «ГАЗелей». Авария случилась на 15-м километре автодороги 30 января.

По предварительным данным, водитель «Киа Рио» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «ГАЗ-2705» и «ГАЗ-2818».
- В результате аварии водитель иномарки получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.

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