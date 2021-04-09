В Ростовской области двухлетняя малышка пострадала в ДТП с «перевертышем»

На трассе под городом Шахты маленький ребенок пострадал в аварии. Происшествие случилось днем 13 апреля в Октябрьском сельском районе.По информации УГИБДД по Ростовской области, 72-летний мужчина за рулем «Ниссана Альмера» ехал по автодороге Шахты - Белая Калитва. Сзади сидела женщина с двухлетней дочкой на руках. В районе 1-го километра пенсионер не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.- В результате ДТП пострадал ребенок, - добавили в ведомстве.Вероятно, кроха получила травмы из-за того, что была не в детском удерживающем устройстве.