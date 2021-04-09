Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области двухлетняя малышка пострадала в ДТП с «перевертышем»

В Ростовской области двухлетняя малышка пострадала в ДТП с «перевертышем»
На трассе под городом Шахты маленький ребенок пострадал в аварии. Происшествие случилось днем 13 апреля в Октябрьском сельском районе.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 72-летний мужчина за рулем «Ниссана Альмера» ехал по автодороге Шахты - Белая Калитва. Сзади сидела женщина с двухлетней дочкой на руках. В районе 1-го километра пенсионер не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

- В результате ДТП пострадал ребенок, - добавили в ведомстве.

Вероятно, кроха получила травмы из-за того, что была не в детском удерживающем устройстве.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.