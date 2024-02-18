В Ростове водитель «Сузуки» спровоцировал тройное ДТП с пострадавшим

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону водитель «Сузуки» спровоцировал тройное ДТП с пострадавшим. Авария произошла 17 февраля на Еременко,85.Предварительно, 38-летний мужчина на «Сузуки Витара» двигался со стороны Малиновского на улицу Еременко. В этот момент налево во дворы поворачивал водитель «Хендай» Соляриса». Мужчина не успел притормозить и на большой скорости машины столкнулись.Удар был настолько сильным, что «Хендай» отбросило на «встречку». Автомобиль врезался в «Тойтоу Камри», которой управлял 42-летний водитель.По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадал 53-летний мужчина на «Хендай Солярисе». Его с травмами доставили в медучреждение.