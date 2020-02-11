В Ростове мужчина, страдающий болезнью, ушёл из дома и пропал



В Ростове-на-Дону без вести пропал 46-летний мужчина. Сергей Глушенко 12 февраля вышел из дома на улице Миронова и исчез.



Падчерица мужчины, Ольга, рассказала, что он давно болен. Страдая головными болями, Сергей накануне пропажи выпил порядка 20 таблеток. Утром он вышел на улицу, чтобы поговорить с женой, которая в это время убирала снег. Побеседовав с женщиной, он ушёл в неизвестном направлении. Больше ни с кем из родственников он на связь не выходил.



Родственники даже примерно не могут предположить, куда он мог направиться. Телефон Глушенко остался дома. Семья волнуется за него, так как мужчине требуется медицинская помощь. Супруга сейчас обзванивает всех знакомых, затем понесёт заявление в полицию.



Пропавшему на вид — 45-50 лет. Рост — около 175 сантиметров, телосложение худощавое. Он был одет в кожаную куртку, на ногах — чёрные кроссовки. Из особых примет — татуировка на левом плече в виде скорпиона.



Любую информацию о местонахождении Сергея Глушенко просят сообщать по телефону: 8-961-437-79-93 (Ольга).