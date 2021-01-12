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В Ростове машина для установки ЛЭП влетела в столб

В Ростове машина для установки ЛЭП влетела в столб
В Ростове спецтехника для установки ЛЭП врезалась в столб. Авария произошла на улице Зоологической днем 14 января.

В социальных сетях появилось видео с места ДТП. «Исузи» стоит на обочине автодороги, впечатавшись в столб, что свидетельствует о сильном ударе. У машины снесен правый бок, дверь висит, а лобовое стекло разбито.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Любопытно, что машина с буром предназначена именно для установки опор линии электропередач.

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