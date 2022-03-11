В Ростове эвакуировали бизнес-центр «Гвардейский»

Фото: РостовРу

В донской столице эвакуировали бизнес-центр «Гвардейский». Происшествие случилось около полудня 15 марта по адресу: Доломановский, 70д.Как рассказали Rostov.ru сотрудники бизнес-центра, в здании сработала пожарная сигнализация. Работники БЦ надели верхние вещи и вышли на улицу. На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб и кинологи. Правоохранители с собаками вошли внутрь, чтобы проверить наличие опасных предметов.Сейчас сотрудники «Гвардейского» мерзнут на улице, когда им можно будет вернуться на свои рабочие места.