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В Ростове эвакуировали бизнес-центр «Гвардейский»

В Ростове эвакуировали бизнес-центр «Гвардейский»
В донской столице эвакуировали бизнес-центр «Гвардейский». Происшествие случилось около полудня 15 марта по адресу: Доломановский, 70д.

Как рассказали Rostov.ru сотрудники бизнес-центра, в здании сработала пожарная сигнализация. Работники БЦ надели верхние вещи и вышли на улицу. На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб и кинологи. Правоохранители с собаками вошли внутрь, чтобы проверить наличие опасных предметов.

Сейчас сотрудники «Гвардейского» мерзнут на улице, когда им можно будет вернуться на свои рабочие места.
Фото: РостовРу
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