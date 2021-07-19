В Ростове без вести пропал 74-летний мужчина

В Ростове-на-Дону пропал без вести 74-летний мужчина. О местонахождении Виктора Кадочникова нет информации около суток.Волонтеры, занимающиеся поиском пенсионера, сообщили, что он пропал 20 июля. Около 18 часов он вышел из дома, но обратно не вернулся ни ночью, ни на следующее утро. Родственники ростовчанина заявили в полицию и обратились к волонтерам.Сейчас розыском мужчины занимаются и поисковики. Добровольцы прочесывают Северный микрорайон, Темерник, а также Александровку.На вид ему - около 70 лет, рост - 177 сантиметров, у него среднее телосложение, волосы седые, глаза серые. В день исчезновения он был одет в темно-серые штаны, белую рубашку с полосами, обут в босоножки зеленого цвета.Если у вас есть информация о местонахождении пенсионера, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.