Труп с гнилостными изменениями нашли в Ростовской области



В Азовском районе Ростовской области нашли труп мужчины. Тело обнаружили в районе остановки «Мичуринец-3». При нём не было ни вещей, ни документов.



На трупе имеются гнилостные изменения. Предположительная причина смерти — цирроз печени или же хроническая ишемическая болезнь сердца.



- По факту обнаружения тела проводится проверка, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Предположительно, скончавшийся мужчина — пропавший 27 июля житель Азовского района. Игорь Байдак выехал из Ростова в посёлок Овощной около 17:30. Больше его живым никто не видел.

