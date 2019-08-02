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Труп с гнилостными изменениями нашли в Ростовской области

Труп с гнилостными изменениями нашли в Ростовской области
В Азовском районе Ростовской области нашли труп мужчины. Тело обнаружили в районе остановки «Мичуринец-3». При нём не было ни вещей, ни документов.

На трупе имеются гнилостные изменения. Предположительная причина смерти — цирроз печени или же хроническая ишемическая болезнь сердца.

- По факту обнаружения тела проводится проверка, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Предположительно, скончавшийся мужчина — пропавший 27 июля житель Азовского района. Игорь Байдак выехал из Ростова в посёлок Овощной около 17:30. Больше его живым никто не видел.

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