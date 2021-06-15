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В Миллерово парень на иномарке сбил насмерть 1,5-годовалую девочку

В Миллерово парень на иномарке сбил насмерть 1,5-годовалую девочку
В Ростовской области полуторагодовалая девочка погибла под колесами иномарки. Смертельное ДТП произошло в Миллерово около 23 часов 16 июня.

По предварительным данным, малышка выбежала из дома без ведома родителей. В это время по дороге на «Тойоте Витц» ехал 23-летний парень. Водитель не ожидал, что маленький ребенок в столь позднее время окажется на проезжей части. Он резко затормозил, но столкновения избежать не удалось.

- От полученных травм девочка скончалась на месте, - прокомментировали в УГИБДД по Ростовской области.

Правоохранителям предстоит выяснить, как маленький ребенок в такое позднее время оказался на дороге.

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