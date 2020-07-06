На Дону под колёсами машины погибла 5-летняя девочка

Фото: Om1.ru

В Ростовской области в результате ДТП погибла 5-летняя девочка. Трагический случай произошёл в хуторе Новосадковском Мартыновского района.ДТП случилось около 18 часов 7 июля. По предварительным данным, малышка вырвалась из рук взрослого и выбежала на дорогу. 44-летний водитель «ВАЗ-2106» не сумел резко остановить машину и сбил внезапно оказавшегося на проезжей части ребёнка.УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области просит родителей при движении рядом с дорогой крепко держать детей за руку, не отвлекаясь ни на что другое.