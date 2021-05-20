В Цимлянске 40-летний мужчина погиб в ДТП с пассажирским автобусом

В Цимлянске 40-летний мужчина погиб в аварии. Смертельное ДТП случилось вечером 21 мая.По информации УГИБДД по Ростовской области, 30-летний водитель ВАЗ-2109 ехал по улице Маяковского. В районе дома №59 он не уступил дорогу пассажирскому автобусу, который ехал в гараж. Автомобилист на скорости врезался в общественный транспорт. Удар оказался настолько сильным, что легковушку отбросило на обочину.- В результате аварии 40-летний пассажир ВАЗа скончался от полученных травм, - прокомментировали в ведомстве.