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В Цимлянске 40-летний мужчина погиб в ДТП с пассажирским автобусом

В Цимлянске 40-летний мужчина погиб в ДТП с пассажирским автобусом
В Цимлянске 40-летний мужчина погиб в аварии. Смертельное ДТП случилось вечером 21 мая.

По информации УГИБДД по Ростовской области, 30-летний водитель ВАЗ-2109 ехал по улице Маяковского. В районе дома №59 он не уступил дорогу пассажирскому автобусу, который ехал в гараж. Автомобилист на скорости врезался в общественный транспорт. Удар оказался настолько сильным, что легковушку отбросило на обочину.

- В результате аварии 40-летний пассажир ВАЗа скончался от полученных травм, - прокомментировали в ведомстве.

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