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В больнице Ростова скончался фанат «Спартака», попавший в ДТП под Новочеркасском

В больнице Ростова скончался фанат «Спартака», попавший в ДТП под Новочеркасском

В ростовской больнице скончался болельщик «Спартака», попавший в ДТП в Ростовской области.

Два дня врачи боролись за жизнь Алексея Бахыта, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Молодой человек скончался утром 14 августа.

Авария произошла 12 августа под Новочеркасском. Водитель автомобиля FAW врезался в грузовик «Рено Премиум», ехавший впереди. В результате удара бампер иномарки оказался под прицепом большегруза.

В результате ДТП пострадали два пассажира иномарки. Одним из них оказался 34-летний Алексей Бахыт, известный в кругах футбольных фанатов московского «Спартака».

Молодой человек вместе с другими болельщиками возвращался домой после матча 5-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак», который проходил в Грозном. Пострадавших доставили в больницу Ростова. Туда же вскоре вылетели родные Алексея.
Пострадавший впал в кому, а через двое суток его сердце перестало биться.

Фанаты футбольного клуба ЦСКА и «Спартака» выразили соболезнования в связи с гибелью известного фаната.

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