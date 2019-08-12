В больнице Ростова скончался фанат «Спартака», попавший в ДТП под Новочеркасском





В ростовской больнице скончался болельщик «Спартака», попавший в ДТП в Ростовской области.



Два дня врачи боролись за жизнь Алексея Бахыта, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. Молодой человек скончался утром 14 августа.



Авария произошла 12 августа под Новочеркасском. Водитель автомобиля FAW врезался в грузовик «Рено Премиум», ехавший впереди. В результате удара бампер иномарки оказался под прицепом большегруза.



В результате ДТП пострадали два пассажира иномарки. Одним из них оказался 34-летний Алексей Бахыт, известный в кругах футбольных фанатов московского «Спартака».



Молодой человек вместе с другими болельщиками возвращался домой после матча 5-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак», который проходил в Грозном. Пострадавших доставили в больницу Ростова. Туда же вскоре вылетели родные Алексея.

Пострадавший впал в кому, а через двое суток его сердце перестало биться.



Фанаты футбольного клуба ЦСКА и «Спартака» выразили соболезнования в связи с гибелью известного фаната.