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Три человека пострадали в столкновении мотоциклов под Ростовом

Три человека пострадали в столкновении мотоциклов под Ростовом
Под Ростовом столкнулись два мотоцикла. ДТП произошло в начале третьего ночи 13 июля в Аксайском районе.

21-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер» двигался по просёлочной дороге от посёлка Октябрьского к посёлку Щепкин. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением и столкнулся с ехавшим навстречу мотоциклом «ИЖ». Двухколёсным транспортом управлял 16-летний подросток.
- В результате ДТП пострадали оба водителя, а также 34-летний пассажир мотоцикла «ИЖ Юпитер», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В настоящий момент устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту аварии проводят проверку.

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