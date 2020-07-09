Три человека пострадали в столкновении мотоциклов под Ростовом

Под Ростовом столкнулись два мотоцикла. ДТП произошло в начале третьего ночи 13 июля в Аксайском районе.21-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер» двигался по просёлочной дороге от посёлка Октябрьского к посёлку Щепкин. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением и столкнулся с ехавшим навстречу мотоциклом «ИЖ». Двухколёсным транспортом управлял 16-летний подросток.В настоящий момент устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту аварии проводят проверку.