Два человека пострадали в столкновении мотоцикла и иномарки в Новочеркасске
В Новочеркасске при столкновении автомобиля «Шевроле Круз» и мотоцикла «Сузуки» пострадали два человека.
ДТП произошло 5 июля на улице Трамвайной. По предварительным данным, 58-летний водитель «Шевроле», совершая левый поворот, не убедился в безопасности маневра и врезался в мотоцикл. Двухколёсный транспорт двигался во встречном направлении.
- В результате ДТП пострадал 35-летний водитель мотоцикла и 56-летняя пассажирка автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
По данному факту проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.