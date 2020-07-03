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Два человека пострадали в столкновении мотоцикла и иномарки в Новочеркасске

Два человека пострадали в столкновении мотоцикла и иномарки в Новочеркасске
В Новочеркасске при столкновении автомобиля «Шевроле Круз» и мотоцикла «Сузуки» пострадали два человека.

ДТП произошло 5 июля на улице Трамвайной. По предварительным данным, 58-летний водитель «Шевроле», совершая левый поворот, не убедился в безопасности маневра и врезался в мотоцикл. Двухколёсный транспорт двигался во встречном направлении.
- В результате ДТП пострадал 35-летний водитель мотоцикла и 56-летняя пассажирка автомобиля, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По данному факту проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.

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