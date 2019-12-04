Полицейские начали массовую проверку студентов ЮФУ после гибели уроженца Эквадора в Ростове



Сотрудники полиции проводят проверку в ростовских общежитиях ЮФУ после гибели студента из Эквадора. Утром 6 декабря правоохранители обошли каждое здание в студгородке на улице Зорге. Начиная примерно с 7 часов, они стучались во все комнаты и требовали, чтобы жильцы предъявили документы. Проверив имя, фамилию и гражданство, полицейские шли дальше.



Проверка связана с кровавой трагедией, которая произошла во дворе студгородка 30 ноября. Тогда завязался конфликт между группами парней их Эквадора и Колумбии. Один из них, Андрей Г., в разгаре драки ударил ножом в грудь 20-летнего Стивена Я. В результате молодой человек скончался в больнице. Как выяснилось позже, причиной всему изначально стал сущий пустяк. Два иностранца поругались из-за неоплаченной шаурмы, забили друг другу «стрелку» и вышли драться на улицу. В итоге всё закончилось гибелью молодого человека, который сначала даже не был участником ссоры. Подозреваемого в убийстве задержали и отправили в СИЗО на два месяца.



Вероятнее всего, сейчас полиция разыскивает других участников драки.