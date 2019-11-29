Земляки погибшего студента ЮФУ из Эквадора сделали импровизированный мемориал



Студенты ростовского ЮФУ провели акцию в память о парне, погибшем во дворе общежития. Соотечественники и другие неравнодушные сделали небольшой мемориал, чтобы все желающие могли проститься с 20-летним Стивеном.



Напомним, ужасный случай произошёл во дворе студгородка на улице Зорге 30 ноября. Между двумя соседями – Стивеном (уроженцем Эквадора) и Андреем (уроженцем Колумбии) – завязался бытовой конфликт. Парни часто скандалили, но в этот раз обычная ссора переросла в настоящую трагедию. В ходе драки Андрей схватил нож и ударил им оппонентам в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался спустя несколько часов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемого задержали.



После происшествия со студентами работают психологи. Ребята, которые знали Стивена, установили во дворе общежития его портрет и поставили на землю свечи, рядом лежали цветы и ритуальные предметы. Соотечественники молча слушали национальную музыку, кое-кто сказал несколько слов на испанском в память о погибшем.