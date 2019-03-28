Нарушители провезли полицейского на багажнике машины в Ростове



В Ростове нарушители провезли сотрудника полиции на багажнике автомобиля. Инцидент произошёл 3 апреля в Железнодорожном районе города.



По предварительным данным, во время патрулирования улиц города полицейские заметили подозрительную машину. Водитель, увидев правоохранителей, поспешил скрыться. Полицейские организовали погоню.



В процессе поездки мужчина не справился с управлением и врезался в препятствие. Воспользовавшись паузой, полицейские попытались задержать водителя. Но он снова начал движение и, сдавая назад, «подхватил» сотрудника полиции на багажник. Правоохранитель смог ухватиться за машину и удержаться. Нарушитель продолжить ехать с полицейским на багажнике, а его коллеги возобновили погоню. В какой-то момент мужчина сорвался и упал на дорогу. Пострадавшему вызвали «скорую».



В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что в настоящее время по факту случившегося проводится проверка, устанавливается местонахождение нарушителей.