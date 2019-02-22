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В Ростовской области полицейские, оформляя ДТП, обнаружили заложника в багажнике

В Ростовской области полицейские, оформляя ДТП, обнаружили заложника в багажнике
В городе Шахты обычная авария завершилась неожиданным финалом. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД обнаружили заложника.
Дорожное происшествие произошло 24 февраля около восьми вечера на пересечении переулка Комиссаровского и улицы Ионова. По предварительным данным, «ВАЗ 2110» врезался во внедорожник «Фольксваген Туарег».

Очевидцы ДТП вызвали сотрудников ГИБДД. Когда полицейские оформляли протокол, они услышали странные звуки, доносящиеся из багажника «десятки». Как только правоохранители направились в сторону багажника, водитель и пассажир «ВАЗа» кинулись бежать, пишет DonDay Шахты.

Открыв багажник ломом, полицейские увидели внутри мужчину. Он был весь в крови. Заложника явно сильно избили прежде, чем поместить в багажник.

Предыстория происшествия на данный момент не известна. В полиции данный инцидент не комментируют.

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