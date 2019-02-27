Водитель «БМВ X5» сбил сотрудника наркоконтроля во время задержания в Ростовской области



Сотрудник полиции пострадал во время задержания в Ростовской области. Инцидент произошёл в Шахтах 1 марта.



По предварительным данным, сотрудники наркоконтроля попытались задержать водителя «БМВ Х5», который подозревался в хранении наркотиков. Мужчина не спешил сдаваться, он надавил на газ и попытался уехать. При попытке скрыться он наехал на полицейского.



Правоохранитель получил незначительные травмы. От госпитализации пострадавший отказался. Между тем подозреваемому удалось скрыться.

– Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

