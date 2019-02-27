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Водитель «БМВ X5» сбил сотрудника наркоконтроля во время задержания в Ростовской области

Водитель «БМВ X5» сбил сотрудника наркоконтроля во время задержания в Ростовской области
Сотрудник полиции пострадал во время задержания в Ростовской области. Инцидент произошёл в Шахтах 1 марта.

По предварительным данным, сотрудники наркоконтроля попытались задержать водителя «БМВ Х5», который подозревался в хранении наркотиков. Мужчина не спешил сдаваться, он надавил на газ и попытался уехать. При попытке скрыться он наехал на полицейского.

Правоохранитель получил незначительные травмы. От госпитализации пострадавший отказался. Между тем подозреваемому удалось скрыться.
– Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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