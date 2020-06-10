На трассе под Ростовом водитель бетономешалки потерял сознание и спровоцировал ДТП
На трассе под Ростовом водителю бетономешалки стало плохо за рулем. Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 июня на 12-м километре Южного подъезда к Ростову.
По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, шоферу КамАЗа стало плохо за рулем, и он потерял сознание. Машина осталась без управления и врезалась в барьерное ограждение.
В результате происшествия водитель получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу.