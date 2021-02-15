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На Дону полуторагодовалая девочка и ее мать пострадали в аварии

На Дону полуторагодовалая девочка и ее мать пострадали в аварии
На Дону полуторагодовалая девочка и ее 30-летняя мать пострадали в аварии. ДТП случилось около 19 часов 16 февраля в Багаевском районе на трассе Ростов – Семикаракорск – Волгодонск.

Водитель на «Хендэ Элантра» ехал в Ростов. При повороте на автозаправку, он не пропустил ВАЗ 2107. Произошло столкновение, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Водители машин не пострадали. А пассажирка «ВАЗа» и ее полуторагодовалая дочь получили травмы. Ребенку диагностировали ушибы и порезы лба, ее матери – ушибы голеней обеих ног.

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