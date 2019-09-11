На Дону без вести пропал 12-летний школьник



В Ростовской области без вести пропал 12-летний мальчик. Андрея Аникеева разыскивают вторые сутки.



Мальчик живёт в Волгодонске. 12 сентября он, как обычно, утром ушёл на учёбу. Ребёнок учится в 23-й школе. После уроков Андрей домой не вернулся.



Мама школьника рассказала, что никто точно не может сказать, во сколько её сын ушёл из школы. Когда родные опрашивали знакомых и искали свидетелей, кто-то рассказал, что видел Андрея примерно в 13:30 на остановке с одноклассниками, другие сообщали, что около 17 часов заметили его идущим по направлению к памятнику жертвам подрыва дома в районе квартала В-16.

– Недавно сын связался с девятиклассником из 21-й школы, Антоном Литовкиным. Последний раз Андрея видели с ним, – рассказала мама подростка Лидия Аникеева. - Парень тоже не вернулся вчера домой.



Мама дала описание мальчика. На вид ему - 12 лет, рост - 165 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, модельная стрижка. Из дома подросток ушёл в синей рубашке с длинным рукавом, чёрных брюках и серых кроссовках. С собой у школьника был чёрный с коричневой вставкой рюкзак.



Родители Андрея Аникеева уже обратились в полицию и в поисковые организации. Всех, кому что-либо известно о том, где находится несовершеннолетний, просят сообщить матери Андрея Лидии Вячеславовне Аникеевой по телефону: +7-918-547-50-72.