Фигурантам дела об «аксайских рынках» предъявят обвинение в начале 2022 года

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Обвинение фигурантам дела «аксайских рынков» предъявят в январе 2022 года. Об этом сообщил прокурор Ростовской области Роман Прасков.- Дело находится на завершающей стадии, к концу января 2022 года подозреваемым выдвинут обвинение, - рассказал Роман Песков.Напомним, уголовные дела были возбуждены из-за закрытия рынков «Алмаз», «Атлант» и «Овощной». Фигурируют в деле более 15 человек, большинство из которых находятся в СИЗО.По версии следствия, подозреваемые достаточно длительное время «держали» незаконные торговые точки на девяти муниципальных участках земли. Сумма доходов организации за двадцать лет превысила двести миллионов рублей. Выяснилось все весной 2020 года. Волна рейдов на крупнейших рынках Аксая привела к их закрытию, начались первые задержания: Виталий Борзенко, Вадим и Эдуард Бабаевы и других.Правоохранители также считают, что бывший глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко имеет прямое отношение к делу «аксайских рынков». Он знал обо всех махинациях с землей и был руководителем преступной организации. Сейчас Борзенко находится в СИЗО, ему продлили меру пресечения до апреля 2022 года.В этом деле целый ряд статей уголовного кодекса: от отмывания денег до мошенничества, от участия либо организации преступного сообщества до незаконного предпринимательства и злоупотребления должностными полномочиями.